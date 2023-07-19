Чемпион мира по боксу подписал контракт с футбольным клубом

Чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) подписал контракт с футбольным клубом, сообщают Vesti.kz.
Усик заключил однолетний контракт с "Полесьем". Новичок будет выступать за команду из Житомира под 17-м номером.
Остальные детали контракта будут объявлены позднее.
В сезоне-2023/24 "Полесье" будет играть в высшей лиге Украины. В минувшем сезоне клуб занял первое место во втором дивизионе страны.
Фото: polissyafc.com
Напомним, что 26 августа во Вроцлаве (Польша) Усику предстоит провести защиту титулов против обязательного претендента из Великобритании Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО).
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