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Чемпион мира и партнер Месси получил смертельные угрозы. Подробности

Чемпион мира и партнер Месси получил смертельные угрозы. Подробности
©instagram.com/angeldimariajm/

Аргентинская полиция расследует угрозы в адрес семьи чемпиона мира по футболу Анхеля Ди Марии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Послание с угрозами было выброшено в пакете из автомобиля перед въездом в охраняемый район Фюнес недалеко от Росарио, где проживает Ди Мария. Полиция снимает отпечатки пальцев, опрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения.

По версии следствия, авторами послания могут быть наркоторговцы, которые ведут войну с губернатором провинции Максимилиано Пулларо и рассчитывают на максимальный резонанс, вовлекая в эту историю Ди Марию.

По информации источника, Ди Мария получил смертельные угрозы после слов о том, что хочет завершить карьеру в "Росарио Сентраль", воспитанником которого является.

Спустя неделю после этого заявления Ди Мария получил угрозу в своем семейном доме на окраине Росарио. Машина оставила записку перед частным районом, где обычно останавливается Ди Мария, адресованную семье футболиста. В ней говорится, что даже губернатор провинции е сможет гарантировать их безопасность, если Ди Мария вернется в город.

В 2023 году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли супермаркет в Росарио, принадлежащий свекру чемпиона мира по футболу Лионеля Месси, а затем ограбили родственницу футболиста, которая везла выручку из магазина в банк.
 
Росарио считается самым опасным городом Аргентины: доля убийств там составляет 22 на 100 000 жителей, что в пять раз превышает общенациональный показатель.

Аргентина лишилась главной звезды на Олимпиаду-2024. На очереди Месси?

Ди Мария выступает за "Бенфику" с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее форвард играл за "Ювентус", "Пари Сен-Жермен, "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В составе сборной Аргентины Ди Мария выиграл ЧМ-2022 в Катаре, где лучшим игроком мундиаля был признан Месси.

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Метки:
Аргентина Футбол

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