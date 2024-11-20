Чемпион мира назвал лучшего футболиста в истории. Это не Месси и Роналду

Чемпион мира 1998 года француз Венсан Кандела назвал лучшего игрока в истории футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на РБ Спорт.

Он выбрал аргентинца Диего Марадону, проигнорировав его соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

"Диего Армандо Марадона – лучший футболист в истории!" - заявил француз.

Напомним, что в своей клубной карьере Марадона поиграл за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе национальной команды Аргентины легендарный нападающий провел 91 матч и отметился 32 забитыми мячами. Вместе со сборной форвард стал чемпионом мира на турнире 1986 года.

При этом, Месси также становился чемпионом мира с Аргентиной. Это произошло в 2022 году. Между тем, Роналду побеждал лишь на чемпионате Европы - 2016.