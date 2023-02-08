Чемпион мира и голкипер "Реала". Определены номинанты на приз ФИФА лучшему вратарю

Стала известна финальная тройка голкиперов, номинированных на приз лучшему вратарю 2022 года по версии ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В числе соискателей на награду The Best остались Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии), Яссин Боно ("Севилья", сборная Марокко) и Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины).
Расширенный список покинули Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии) и Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).
Победитель будет объявлен 27 февраля на церемонии награждения в Париже.
Отметим, что лучшим вратарем 2021 года стал голкипер "Челси" и сборной Сенегала Эдуар Менди.
Отметим, что Мартинес стал чемпионом мира 2022 года в Катаре.
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