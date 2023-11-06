Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"

Экс-игрок "Астаны" украинский защитник Даниил Бескоровайный прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны итальянского "Лацио" и шотландского "Селтика", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

Бескоровайный в сезоне-2022 выступал за "Астану" на правах аренды. В составе столичного клуба он стал чемпионом Казахстана.

- В СМИ сообщалось, что вы были в шаге от "Селтика", "Лацио" и "Динамо". Где здесь правда и ездили ли куда-нибудь на переговоры или просмотр?

- С "Динамо" не общался, возможно, только агенты разговаривали с ними. Что касается других клубов, то были переговоры, но не сложилось.

Сейчас Бескоровайный выступает на родине за "Кривбасс", который лидирует в чемпионате Украины.

В 2019 году в составе сборной Украины до 20 лет он завоевал золото на молодежном чемпионате мира.