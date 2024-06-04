Чемпион Казахстана оформил хет-трик и вывел команду в лидеры Суперлиги Узбекистана

Футбольный клуб "Насаф" нанес разгромное поражение ташкентскому "Локомотиву" в матче 10-го тура Суперлиги Узбекистана, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий шымкентского "Ордабасы" Бобур Абдихоликов.
Благодаря этой победе "Насаф" набрал 19 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы. "Локомотив" (9) идет на 12-й строчке.
Напомним, Абдихоликов выступал за "Ордабасы" в прошлом году и стал чемпионом Казахстана. В сезоне-2023 узбекский форвард сыграл 26 матчей, в которых забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.
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