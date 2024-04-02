Чемпион Европы сделал выбор между Месси и Роналду

Чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии и экс-игрок "Ювентуса" Джорджио Кьеллини высказался о своем бывшем партнере по клубу португальце Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Криштиану был очень требовательным парнем, который всегда хотел побеждать, и ему удавалось передавать это всем. Он хотел забивать, бить рекорды и побеждать, что и продолжается по сей день. Для меня было привилегией играть с ним на протяжении трех лет.

Роналду определенно входит в пантеон великих футболистов. Самые сложные соперники, с которыми мне доводилось играть — это Месси и Роналду. Многие спрашивают меня, кто из них лучше. Это практически то же самое, что спрашивать: "Джеймс Леброн или Майкл Джордан?" Я не смотрю на них с точки зрения противостояния. Очевидно, Роналду для меня ближе, так как мы играли вместе, но они оба настолько сильны, что здесь не может быть первого и второго номера", - сказал Кьеллини в интервью пресс-службе ФИФА.