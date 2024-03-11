Чемпион Европы назвал Роналду "злейшим врагом"

Экс-защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

В частности, Кьеллини попросили прокомментировать фотографию с Роналду, на которой итальянец играл в обороне "Ювентуса", а португалец – в нападении "Реала".

"Мой злейший враг, мой лучший партнер по команде", - сказал Джорджо.

Напомним, Кьеллини поиграл с Роналду в "Ювентусе" с 2018 по 2021 год.

В декабре 2023 итальянец завершил карьеру. За свою карьеру Кьеллини выступал за "Ливорно", "Фиорентину" и "Лос-Анджелес". В составе сборной Италии он выиграл чемпионат Европы-2020.

Роналду сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср". В нынешнем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 11 результативных передач.