"Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы

"Челси" возглавил рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на CIES Football Observatory.
Исследовательская группа привела сравнение трансферных доходов и расходов за последние пять сезонов. "Челси" показал худший результат. Лондонский клуб ушел в минус на 749 миллионов евро.
В рейтинге оказались 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.
Топ-20 клубов с худшим трансферным балансом:
1. "Челси" ( минус 749 млн евро);
2. "Манчестер Юнайтед" (-670 млн);
3. "Арсенал" (-544 млн);
4. "Тоттенхэм" (-477 млн);
5. "Вест Хэм" (-435 млн);
6. "Ньюкасл" (-422 млн);
7. "Астон Вилла" (-370 млн);
8. "Вулверхэмптон" (-355 млн);
9. "Ювентус" (-337 млн);
10. "Ливерпуль» (-313 млн);
11. "Фулхэм" (-271 млн);
12. "Барселона" (-257 млн);
13. "Ноттингем Форест" (-246 млн);
14. "Лидс" (-242 млн);
15. "Саутгемптон" (-237 млн);
16. "Милан" (-227 млн);
17. "Эвертон" (-219 млн);
18. ПСЖ (-202 млн);
19. "Олимпик" (-192 млн);
20. "Бавария" (-170 млн).
Потратили больше 500 миллионов евро и занимают десятое место в АПЛ. В чем проблема "Челси"?
Реклама