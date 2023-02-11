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"Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы

"Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы
©ФК "Челси"

"Челси" возглавил рейтинг клубов с худшим трансферным балансом за последние годы, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на CIES Football Observatory.

Исследовательская группа привела сравнение трансферных доходов и расходов за последние пять сезонов. "Челси" показал худший результат. Лондонский клуб ушел в минус на 749 миллионов евро.

В рейтинге оказались 100 клубов с наибольшей общей суммой трансферных сделок – как покупок, так и продаж. В подсчетах учитывались бонусы, заложенные в цены трансферов.

Топ-20 клубов с худшим трансферным балансом:

1. "Челси" ( минус 749 млн евро);

2. "Манчестер Юнайтед" (-670 млн);

3. "Арсенал" (-544 млн);

4. "Тоттенхэм" (-477 млн);

5. "Вест Хэм" (-435 млн);

6. "Ньюкасл" (-422 млн);

7. "Астон Вилла" (-370 млн);

8. "Вулверхэмптон" (-355 млн);

9. "Ювентус" (-337 млн);

10. "Ливерпуль» (-313 млн);

11. "Фулхэм" (-271 млн);

12. "Барселона" (-257 млн);

13. "Ноттингем Форест" (-246 млн);

14. "Лидс" (-242 млн);

15. "Саутгемптон" (-237 млн);

16. "Милан" (-227 млн);

17. "Эвертон" (-219 млн);

18. ПСЖ (-202 млн);

19. "Олимпик" (-192 млн);

20. "Бавария" (-170 млн).

Потратили больше 500 миллионов евро и занимают десятое место в АПЛ. В чем проблема "Челси"?

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Метки:
Челси АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал Тоттенхэм Ньюкасл Ювентус Ливерпуль Барселона Милан ФК ПСЖ Бавария Футбольные трансферы

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