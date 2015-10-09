Бывший вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" погиб в ДТП

В Австрии в возрасте 48 лет трагически погиб бывший голкипер национальной сборной Александер Маннингер, передают Vesti.kz.

По информации Bild, причиной смерти стало столкновение его автомобиля с поездом.

Главное к этому часу:

• ДТП: трагедия произошла утром в четверг под Зальцбургом. Автомобиль Маннингера столкнулся с пригородным поездом на нерегулируемом переезде.

• Жертвы: спортсмен находился в машине один и скончался на месте от полученных травм. Пассажиры поезда и машинист не пострадали.

• Расследование: прокуратура проверяет исправность световой сигнализации и анализирует данные бортового компьютера автомобиля для установления причин аварии.

Наследие: Маннингер — чемпион Англии (1998) и Италии (2012). За свою карьеру он выступал за "Арсенал", "Ювентус", "Аугсбург", "Фиорентину" и другие клубы.

