Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
4 апреля 12:23
 

Бывший лидер "Кайрата" отметился голом в чемпионате Китая

  Комментарии

Поделиться
Бывший лидер "Кайрата" отметился голом в чемпионате Китая ©instagram.com/sorokinea80

Экс-защитник алматинского "Кайрата" Егор Сорокин отметился голом в матче чемпионата Китая и внес вклад в победу своей команды "Чэнду Жунчэн", передают Vesti.kz

Поделиться

Российский защитник хозяев Егор Сорокин стал автором победного гола. Для него это дебютный забитый мяч после перехода в китайский клуб после перехода из "Кайрата" в феврале 2026 года.

"Чэнду Жунчэн" переиграл "Циндао Вест Кост" в матче 4-го тура чемпионата Китая — 5:1.

Сорокин является воспитанником академии "Зенита". На профессиональном уровне он играл в России за "Рубин", "Краснодар", "Тосно" и "Нефтехимик". В 2024 году он вернулся в Казахстан, где играл за "Елимай" и "Кайрат", а ранее он также выступал в КПЛ за "Актобе". 

 

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 395 человек

Реклама

Живи спортом!