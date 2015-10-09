Бывший лидер "Кайрата" отметился голом в чемпионате Китая

Экс-защитник алматинского "Кайрата" Егор Сорокин отметился голом в матче чемпионата Китая и внес вклад в победу своей команды "Чэнду Жунчэн", передают Vesti.kz.

Российский защитник хозяев Егор Сорокин стал автором победного гола. Для него это дебютный забитый мяч после перехода в китайский клуб после перехода из "Кайрата" в феврале 2026 года.

"Чэнду Жунчэн" переиграл "Циндао Вест Кост" в матче 4-го тура чемпионата Китая — 5:1.

Сорокин является воспитанником академии "Зенита". На профессиональном уровне он играл в России за "Рубин", "Краснодар", "Тосно" и "Нефтехимик". В 2024 году он вернулся в Казахстан, где играл за "Елимай" и "Кайрат", а ранее он также выступал в КПЛ за "Актобе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!