Бывший клуб Исламхана выиграл азиатскую Лигу чемпионов

В ОАЭ состоялся ответный финальный матч азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались местный "Аль-Айн" и японский клуб "Иокогама Маринос", передают Vesti.kz.

На восьмой минуте счет в матче открыл нападающий "Аль-Айна" Суфьян Рахими с передачи полузащитника Яхьи Надера. На 30-й минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Каку. Спустя семь минут отставание гостей в счете сократил нападающий Иан.

Во втором тайме "Аль-Айн" довёл счет в матче до разгромного. На 67-й минуте дубль оформил Суфьян Рахими. Затем на 90+1-й минуте нападающий хозяев Коджо Лаба забил четвертый мяч в ворота гостей. А спустя четыре минуты тот же Лаба оформил дубль, установив окончательный счет в матче - 5:1.

Для "Аль-Айна" это вторая победа в Лиге чемпионов АФК в истории. Напомним, что за этот клуб в период с января 2020 года по июль 2021 года выступал полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. Он покинул арабскую команду в связи с двухлетней дисквалификацией за применение допинга.