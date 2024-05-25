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Бывший клуб Исламхана выиграл азиатскую Лигу чемпионов

Бывший клуб Исламхана выиграл азиатскую Лигу чемпионов
©the-afc.com

В ОАЭ состоялся ответный финальный матч азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались местный "Аль-Айн" и японский клуб "Иокогама Маринос", передают Vesti.kz

На восьмой минуте счет в матче открыл нападающий "Аль-Айна" Суфьян Рахими с передачи полузащитника Яхьи Надера. На 30-й минуте удвоил преимущество хозяев полузащитник Каку. Спустя семь минут отставание гостей в счете сократил нападающий Иан.

Во втором тайме "Аль-Айн" довёл счет в матче до разгромного. На 67-й минуте дубль оформил Суфьян Рахими. Затем на 90+1-й минуте нападающий хозяев Коджо Лаба забил четвертый мяч в ворота гостей. А спустя четыре минуты тот же Лаба оформил дубль, установив окончательный счет в матче - 5:1.

Для "Аль-Айна" это вторая победа в Лиге чемпионов АФК в истории. Напомним, что за этот клуб в период с января 2020 года по июль 2021 года выступал полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. Он покинул арабскую команду в связи с двухлетней дисквалификацией за применение допинга. 

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Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК ОАЭ Сборная РК по футболу Футбол

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