Бывший кандидат в сборную Казахстана возглавил клуб Роналду

Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу определился с новым местом работы, передают Vesti.kz.
Постекоглу подписал двухлетний контракт с саудовским "Аль-Насром" и сменил на посту главного тренера португальца Жорже Жезуша.
Ранее 60-летний Постекоглу возглавлял "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм Хотспур", "Селтик", сборную Австралии и другие команды.
Также проходила информация, что он запросил у Казахстанской федерации футбола заработную плату в размере 5 миллионов долларов в год. Финансовые условия, выдвинутые им, не устроили потенциального работодателя, и переговоры не получили дальнейшего развития.
Напомним, что главной звездой "Аль-Насра" является португальский нападающий Криштиану Роналду.
It's official: ✍️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026
Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛
He signed a contract for 2 seasons.
Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy
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