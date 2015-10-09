Бывший кандидат в сборную Казахстана возглавил клуб Роналду

Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу определился с новым местом работы, передают Vesti.kz.

Постекоглу подписал двухлетний контракт с саудовским "Аль-Насром" и сменил на посту главного тренера португальца Жорже Жезуша.

Ранее 60-летний Постекоглу возглавлял "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм Хотспур", "Селтик", сборную Австралии и другие команды.

Также проходила информация, что он запросил у Казахстанской федерации футбола заработную плату в размере 5 миллионов долларов в год. Финансовые условия, выдвинутые им, не устроили потенциального работодателя, и переговоры не получили дальнейшего развития.

Напомним, что главной звездой "Аль-Насра" является португальский нападающий Криштиану Роналду.

It's official: ✍️

Mr. Ange Postecoglou is the new Head Coach of @AlNassrFC 💛

He signed a contract for 2 seasons.



Welcome, Gaffer! 🧠 pic.twitter.com/LEStlTdnQy — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 3, 2026

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