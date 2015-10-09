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Мировой футбол
Вчера 22:38
 

Бывший кандидат в сборную Казахстана возглавил клуб Роналду

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Бывший кандидат в сборную Казахстана возглавил клуб Роналду ©Depositphotos/mrogowski_photography

Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу определился с новым местом работы, передают Vesti.kz.

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Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу определился с новым местом работы, передают Vesti.kz.

Постекоглу подписал двухлетний контракт с саудовским "Аль-Насром" и сменил на посту главного тренера португальца Жорже Жезуша.

Ранее 60-летний Постекоглу возглавлял "Ноттингем Форест", "Тоттенхэм Хотспур", "Селтик", сборную Австралии и другие команды.

Также проходила информация, что он запросил у Казахстанской федерации футбола заработную плату в размере 5 миллионов долларов в год. Финансовые условия, выдвинутые им, не устроили потенциального работодателя, и переговоры не получили дальнейшего развития.

Напомним, что главной звездой "Аль-Насра" является португальский нападающий Криштиану Роналду.

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