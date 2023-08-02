Бывший главный тренер "Кайрата" получил предложение от обидчика "Астаны"

Бывший наставник "Кайрата" Алексей Шпилевский, тренирующий ныне кипрский "Арис" признался, что ему было предложено поработать в польском "Ракуве", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Арис" сыграет с победителем пары "Ракув" - "Карабах" (Азербайджан).

"И "Ракув", и "Карабах" - трудные соперники. Скажу вам кое-что, о чем вы могли не знать. Недавно мне поступило предложение взять на себя техническое руководство "Ракува". Я был близок к этому, но в итоге предпочел остаться в "Арисе". И я рад этому", - приводит слова Шпилевского Football.by.

Отметим, что клуб Шпилевского прошел во втором квалификационном раунде белорусский БАТЭ. В двухматчевом противостоянии "Арис" оказался сильнее соотечественников своего наставника с общим счетом 11:5 (победа дома 6:2 и 5:3 на выезде).

Напомним, 35-летний Шпилевский возглавлял "Кайрат" в период 2018-2021 годов, а в 2020-м помог алматинцам завоевать долгожданное золото КПЛ.

Что касается "Ракува", то в квалификации Лиги конференций 2022/23 польский клуб оказался сильнее "Астаны" - победа со счетом 5:0 на своем поле и успех в Казахстане - 1:0.

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