Бывший футболист казахстанского клуба отметился невероятным голом в европейском чемпионате

Украинский защитник Кирилл Петров забил сумасшедший гол в матче чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Экс-игрок шымкенсткого "Ордабасы" отметился взятием ворот в составе "Короны" в игре 30-го тура против "Стали Мелец". Петров поразил цель на девятой минуте ударом со своей половины поля.

В 2015 году Петров в составе "Ордабасы" провел 29 матчей, в которых забил один гол и записал на свой счет одну результативную передачу.

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