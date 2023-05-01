Бывший футболист казахстанского клуба отметился невероятным голом в европейском чемпионате

Украинский защитник Кирилл Петров забил сумасшедший гол в матче чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-игрок шымкенсткого "Ордабасы" отметился взятием ворот в составе "Короны" в игре 30-го тура против "Стали Мелец". Петров поразил цель на девятой минуте ударом со своей половины поля.
В 2015 году Петров в составе "Ордабасы" провел 29 матчей, в которых забил один гол и записал на свой счет одну результативную передачу.
𝗖𝗨𝗗𝗢𝗪𝗡𝗬 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗟 @Korona_Kielce! 😍 Można oglądać bez końca 💪#STMKOR 2:1 pic.twitter.com/gsrv4K62c4— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 30, 2023
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