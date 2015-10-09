Брэд Питт восхитился Лионелем Месси

Голливудская звезда Брэд Питт не скрывает своего восхищения Лионелем Месси, который с 2023 года выступает за "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

По словам актера, наблюдать за аргентинцем - настоящее удовольствие.

"Да, он потрясающий! Я его обожаю. Если бы я был туристом, я бы пошел смотреть на него. Ему потребовалось много времени, чтобы проявить себя на главной сцене - на чемпионате мира. Но в последний раз… О да, он выдал! И тогда я понял: вот оно как", - приводит слова Питта Goal.com.

В нынешнем сезоне МЛС 38-летний Месси продолжает блистать: в 13 матчах он забил десять голов и отдал пять результативных передач. Его вклад не остался незамеченным - форвард стал самым высокооплачиваемым игроком лиги в 2025 году.