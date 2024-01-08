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В Бразилии тренер уволился из клуба, чтобы возглавить национальную сборную

В Бразилии тренер уволился из клуба, чтобы возглавить национальную сборную
©twitter.com/CBF_Futebol

Футбольный клуб "Сан-Паулу" объявил об уходе главного тренера Дориваля Жуниора, который потребовал своей отставки, чтобы возглавить сборную Бразилии, передают Vesti.kz.

"Это исполнение личной мечты, которое стало возможным только потому, что я получил признание за работу, проделанную в "Сан-Паулу". Поэтому я должен поблагодарить вас за то, что был частью этого важного периода становления клуба, которым грамотно руководили президент и совет директоров. Благодаря инвестициям в инфраструктуру и планированию последних лет, клуб готов принять самых квалифицированных специалистов на рынке. Я также хотел бы поблагодарить болельщиков за всю их привязанность и поддержку", - сказал Доривал Жуниор, который выиграл Кубок Бразилии с "Сан-Паулу" в 2023 году.

©twitter.com/BrasilEdition

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Доривал Жуниор будет тренировать сборную Бразилии до чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что предыдущий наставник национальной команды Фернандо Диниз уволен со своего поста. Под его руководством сборная Бразилии провела шесть матчей в квалификации ЧМ-2026: одержала победы над Боливией и Перу, сыграла вничью с Венесуэлой и потерпела поражения от Уругвая, Колумбии и Аргентины.

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Метки:
Бразилия

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