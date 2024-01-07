В Бразилии объявили трехдневный траур в связи с кончиной Марио Загалло

Президент Бразилии Лула да Силва объявил траур по всей стране в связи со смертью легендарного футболиста и тренера Марио Загалло, сообщают Vesti.kz.

"В память о вечном Марио Хорхе Лобо Загалло в стране объявлен трехдневный официальный траур", - написал он в соцсетях.

Загалло четыре раза становился чемпионом мира: дважды как игрок (1958, 1962), затем как тренер (1970) и как помощник главного тренера (1994).

Загалло ушел из жизни на 93-м году. С декабря он находился в больнице с респираторной инфекцией и многочисленными сопутствующими заболеваниями.

Занял 9-е место в списке лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer (2013) и 27-е место в списке лучших тренеров в истории футбола по версии FourFourTwo (2020).