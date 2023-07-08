Бразилец Роналдо назвал "самого решающего" футболиста в мире

Легендарный бразильский футболист Роналдо Назарио назвал Винисиуса Жуниора "самым решающим" игроком в мировом футболе. Он считает, что звезда "Реала" опережает всех в этом плане, потому что может изменить игру за считанные секунды, передают Vesti.kz.

Винисиус проявил себя одним из лучших игроков в составе "Реала" в прошедшем сезоне.

"Он стал лучше с помощью программ обучения, профессиональной методики, с помощью отличных профессионалов. Он превратился из воды в вино за два года. Сегодня он самый решающий игрок в мировом футболе", - заявил Роналдо.

Роналдо считает, что Бразилии необходимо лучше готовить своих игроков, прежде чем они переедут в Европу. Он отметил, что многие бразильцы приезжают в европейские чемпионаты неподготовленные. И в пример в этом вопросе он привел Винисиуса Жуниора.

"Очень яркий пример - Винисиус. Его продали в "Реал Мадрид" в возрасте 18 лет. Он провел свой первый год в резервной команде. (...) Когда он приехал в Европу, он не умел контролировать мяч левой ногой. Он играл за "Фламенго". Его неправильно готовили, потому что не улучшили его левую ногу, его технические навыки, чувство времени и пространства на поле. Но там (в Европе) все стало лучше", - добавил он.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ