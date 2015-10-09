Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 20:11
 

Бойкот или конфликт? "Аль-Наср" исключил Роналду

Криштиану Роналду не попал в заявку "Аль-Насра" на матч 20-го тура саудовской Про-Лиги против "Эр-Рияда", сообщают Vesti.kz.

Криштиану Роналду не попал в заявку "Аль-Насра" на матч 20-го тура саудовской Про-Лиги против "Эр-Рияда", сообщают Vesti.kz.

Игра состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе "Принц Фейсал бин Фадх" в Эр-Рияде и начнется в 20:15 по казахстанскому времени. Примечательно, что в опубликованном пресс-службой клуба списке футболистов португальского форварда нет ни среди игроков основного состава, ни в числе запасных.

Ранее в текущем сезоне Роналду неизменно выходил в стартовом составе "Аль-Насра" — он начинал с первых минут все 19 матчей чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/26.

На фоне отсутствия нападающего в заявке ранее в СМИ появлялась информация о его недовольстве управлением клуба со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). Сообщалось, что Роналду якобы рассматривал вариант бойкота матчей, а также негативно отнёсся к возможному приглашению в команду Карима Бензема.

