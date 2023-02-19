Безумный фанат атаковал Роналду во время тренировки. Видео

На предматчевой тренировке с "Аль-Таавун" форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду был атакован безумным фанатом, который попытался обнять своего кумира, передает корреспондент Vesti.kz.

Этот эпизод попал на видео. На нем видно, что парень рванул к португальской звезде через все поле, но поскользнулся и упал под ноги своему кумиру. Роналду изящно ушел от подката, сорвав овации болельщиков. Нарушителя порядка скрутили стюарды, но сам Роналду молча наблюдал за сложившейся ситуацией.

Сама игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Аль-Насра", а сам Роналду отдал две голевые передачи.

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