"Без Роналду, но с Месси". Топ-теннисист собрал идеальную мини-команду

Четвертая ракетка мира из России Даниил Медведев собрал идеальную мини-команду из пяти футболистов, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

В свой вариант он включил аргентинского форварда Лионеля Месси, тогда как португальца Криштиану Роналду не оказалось в его списке.

Топ-команда Даниила Медведева:

вратарь - Мануэль Нойер (Германия);

защитник - Серхио Рамос (Испания);

полузащитники - Андрес Иньеста (Испания), Арьен Роббен (Нидерланды);

нападающий - Лионель Месси (Аргентина).



Отмечается, что Медведев является страстным поклонником мюнхенской "Баварии".

Месси - самый титулованный футболист в истории. Аргентинец восемь раз выигрывал "Золотой мяч" (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), это абсолютной рекорд. Роналду, в свою очередь, в пяти случаях удостаивался этой награды (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

После европейского этапа карьеры Месси сейчас выступает за американский "Интер Майами", а Роналду защищает цвета саудовского "Аль-Насра".