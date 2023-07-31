Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Бешикташ" на фоне интереса к Зайнутдинову оформил трансфер нападающего "Милана"

"Бешикташ" на фоне интереса к Зайнутдинову оформил трансфер нападающего "Милана"
©instagram.com/rebic04/

Хорватский нападающий Анте Ребич сменил "Милан" на "Бешикташ", заключив двухлетний контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

Согласно условиям контракта, заработная плата 29-летнего футболиста составит 2,5 миллиона евро, кроме того, он сможет получать дополнительные 10 тысяч за каждый сыгранный матч, в зависимости от выполнения определенных условий. При переходе в турецкий клуб, Ребич получил подписной бонус в размере 280 тысяч евро. Источники также сообщают, что трансфер обошелся "Бешикташу" в 500 тысяч.

Анте Ребич выступал за "Милан" с 2019 года, и в прошлом сезоне он принял участие в 31 матче за клуб, забив три гола и сделав две голевые передачи. За время своего пребывания в "россонери", форвард провел в общей сложности 123 игры, в которых забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

Отметим, что ранее сообщалось, что стамбульский клуб возобновил переговоры о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Сумма сделки может составить три миллиона евро (плюс бонусы). В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Ранее "Бешикташ" предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Футбольные трансферы Турция Милан ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus