"Бешикташ" на фоне интереса к Зайнутдинову оформил трансфер нападающего "Милана"

Хорватский нападающий Анте Ребич сменил "Милан" на "Бешикташ", заключив двухлетний контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.ru.

Согласно условиям контракта, заработная плата 29-летнего футболиста составит 2,5 миллиона евро, кроме того, он сможет получать дополнительные 10 тысяч за каждый сыгранный матч, в зависимости от выполнения определенных условий. При переходе в турецкий клуб, Ребич получил подписной бонус в размере 280 тысяч евро. Источники также сообщают, что трансфер обошелся "Бешикташу" в 500 тысяч.

Анте Ребич выступал за "Милан" с 2019 года, и в прошлом сезоне он принял участие в 31 матче за клуб, забив три гола и сделав две голевые передачи. За время своего пребывания в "россонери", форвард провел в общей сложности 123 игры, в которых забил 29 голов и сделал 17 результативных передач.

Отметим, что ранее сообщалось, что стамбульский клуб возобновил переговоры о возможном переходе полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова. Сумма сделки может составить три миллиона евро (плюс бонусы). В случае перехода в турецкий клуб Зайнутдинов не будет считаться легионером.

Ранее "Бешикташ" предлагал ЦСКА три миллиона евро за трансфер Зайнутдинова и еще три миллиона в качестве бонусов. Московский клуб требует сразу шесть миллионов евро.