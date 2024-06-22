Бензема "зарубил" бывшего тренера Аргентины. Подробности

Президент "Аль-Иттихада" Луай Назер заявил, что клуб уволил главного тренера аргентинца Марсело Гальярдо из-за французского форварда Карима Бензема, передает Vesti.kz со ссылкой на marca.com.

По сообщениям Marca, руководству придется выплатить Гальярдо 30 миллионов долларов, который стал наставником команды в ноябре 2023 года. Боссы клуба остались недовольны работой аргентинца и уволили его за три тура до конца чемпионата. При этом Марсело продолжил работать с командой, которая по итогам сезона финишировала на пятой строчке в таблице.

"Гальярдо совершил серьeзную ошибку, потребовав убрать Бензема, что неприемлемо. Карим – важная часть проекта Саудовской Аравии и клуба. У нас уже есть 2-3 варианта на замену. Одна из моих главных целей – совершить большинство летних трансферов до начала предсезонной подготовки "Аль-Иттихада", до 12 июля", – пояснил президент.

У руля саудовского коллектива аргентинец провел 33 встречи, в которых сумел одержать 15 побед, при четырех ничьих и 14 поражениях.

Напомним, Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с лета 2023 года, куда перешел из "Реала" после 14 лет в мадридском клубе. В текущем сезоне француз сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.