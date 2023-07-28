Бензема забил первый гол за "Аль-Иттихад"

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема забил дебютный гол за клуб из Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Французский форвард отличился в матче с "Эсперансом" из Туниса. Встреча состоялась в рамках клубного кубка Арабских чемпионов. Бензема отметился результативным действием на 55-й минуте, принеся победу своему новому клубу красивым ударом издалека - 2:1. Ранее француз оформил ассист.
Напомним, что Бензема перешел в "Аль-Иттихад" после 14-ти лет выступлений за мадридский "Реал".
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