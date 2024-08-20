Бензема собрался увести звезду из клуба Роналду

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Бена Джейкобса, французский нападающий порекомендовал подписать вингера Садио Мане из "Аль-Насра", за который выступает португальская звезда Криштиану Роналду.

Бензема уверен, что с приходом сенегальца шансы команды на завоевание чемпионского титула в следующем сезоне значительно возрастут. Сообщается, что переговоры между клубами уже начались. Мане может присоединиться к "Аль-Иттихаду" либо на правах аренды, либо на постоянной основе.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 32-летнего вингера составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что Садио Мане перешел в "Аль-Наср" прошлым летом из "Баварии".