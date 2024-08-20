Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 20:44
 

Бензема собрался увести звезду из клуба Роналду

  Комментарии ()

Поделиться
Бензема собрался увести звезду из клуба Роналду ©x.com/AlNassrFC

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема обратился к руководству клуба с просьбой усилить состав, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Бена Джейкобса, французский нападающий порекомендовал подписать вингера Садио Мане из "Аль-Насра", за который выступает португальская звезда Криштиану Роналду.

Бензема уверен, что с приходом сенегальца шансы команды на завоевание чемпионского титула в следующем сезоне значительно возрастут. Сообщается, что переговоры между клубами уже начались. Мане может присоединиться к "Аль-Иттихаду" либо на правах аренды, либо на постоянной основе.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 32-летнего вингера составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что Садио Мане перешел в "Аль-Наср" прошлым летом из "Баварии".

Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол

Реклама

Живи спортом!