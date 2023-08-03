Бензема снова забил. У него 3 гола в 3 матчах после трансфера из "Реала" в "Аль-Иттихад"

Саудовский "Аль-Иттихад", в составе которого выступает французский нападающий Карим Бензема, одержал победу над "Аль-Шортой" из Ирака в матче третьего тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершалась со счетом 2:1. Бензема стал автором победного гола на 84-й минуте матча, реализовав пенальти. Также в составе "Аль-Иттихада" отличился защитник Ахмед Бамсауд. За иракский клуб забитым мячом отметился Абдул Маджид Бубакар Мумуни Сумана.

Таким образом, "Аль-Иттихад" занял первое место в группе А, набрав максимально возможное количество очков в трех играх. Бензема забивал в каждом из этих трех матчей.

Бензема перешел в "Аль-Иттихад" этим летом. Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал", в составе которого пять раз стал победителем Лиги чемпионов.