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Бензема назвал причину переезда в чемпионат Саудовской Аравии

Бензема назвал причину переезда в чемпионат Саудовской Аравии
©twitter.com/Benzema

Форвард Карим Бензема ответил на вопрос о причинах своего решения перебраться в Саудовскую Аравию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бензема перешел в "Аль-Иттихад", который является действующим чемпионом страны.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии французский форвард заработает 200 миллионов евро за два года. Его контракт рассчитан до 2026 года. 

"Ну, потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить", – цитирует Бензема Goal.

Ранее Бензема выступал за "Реал", игроком которого он стал в 2009 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".

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Метки:
Саудовская Аравия Футбольные трансферы

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