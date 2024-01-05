Бензема больше не желает играть за "Аль-Иттихад": подробности

Бывший футболист "Сент-Этьена" и "Пари Сен-Жермена" Жан-Мишель Ларк заявил, что у Карима Бензема "больше нет желания" выступать за "Аль-Иттихад", сообщают Vesti.kz.

Вот что он думает о переезде французского нападающего в Саудовскую Аравию:

"Он мог остановиться, выйдя через парадную дверь, после того как завоевал несколько титулов и "Золотой мяч. Он потерял свой путь, присоединившись к искусственному чемпионату. Закат карьеры - ужасная вещь. Проигранная битва, у него больше нет желания играть за "Аль-Иттихад", - сказал Ларк.

Ранее стало известно, что Бензема удалил профиль в соцсетях и покинул Саудовскую Аравию. Однако о причинах его отъезда ничего не сообщалось.

36-летний Бензема перешел в "Аль-Иттихад" из мадридского "Реала" летом 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2026-го.

В чемпионате Саудовской Аравии он провел 15 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.