Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 14:20
 

Бекхэм сделал заявление о новом тренере для Месси

  Комментарии

Поделиться
Бекхэм сделал заявление о новом тренере для Месси ©Depositphotos.com/thenews2.com

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал ситуацию с выбором нового главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Клуб находится в поиске наставника после ухода аргентинского специалиста Хавьера Маскерано.

"У нас сложилась непростая ситуация после расставания с Маскерано. Это отличный наставник и человек, но в футболе иногда такое случается. Мы немного подождем, не будем торопиться с выбором. Сначала нам нужно изучить рынок", - передает слова англичанина ESPN.

Примечательно, что под руководством Маскерано "Интер Майами" провёл самый успешный сезон в своей истории: в прошлом году команда впервые завоевала титул чемпиона МЛС, установив новый ориентир для клуба.

Добавим, что в составе клуба из Майами выступает аргентинская звезда Лионель Месси.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Шымкент   •   Тур 6, мужчины
18 апреля 19:00   •   не начат
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
- : -
Окжетпес
Окжетпес
(Кокшетау)
Кто победит в основное время?
Ордабасы
Ничья
Окжетпес
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!