Бекхэм сделал заявление о новом тренере для Месси

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм прокомментировал ситуацию с выбором нового главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

Клуб находится в поиске наставника после ухода аргентинского специалиста Хавьера Маскерано.

"У нас сложилась непростая ситуация после расставания с Маскерано. Это отличный наставник и человек, но в футболе иногда такое случается. Мы немного подождем, не будем торопиться с выбором. Сначала нам нужно изучить рынок", - передает слова англичанина ESPN.

Примечательно, что под руководством Маскерано "Интер Майами" провёл самый успешный сезон в своей истории: в прошлом году команда впервые завоевала титул чемпиона МЛС, установив новый ориентир для клуба.

Добавим, что в составе клуба из Майами выступает аргентинская звезда Лионель Месси.

