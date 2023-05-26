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"Бегает по 20 раз в туалет". За что Марадона критиковал Месси

"Бегает по 20 раз в туалет". За что Марадона критиковал Месси
©РИА Новости/Михаил Сербин

Легендарный Диего Марадона в 2018 году неожиданно резко высказался в адрес капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Ситуация тогда породила много домыслов. Подробнее о том, что произошло на самом деле, - в материале Vesti.kz.

Нелицеприятные слова о Месси Марадона сказал в эфире телеканала Fox Sports. В сети даже сохранилось видео (на испанском), на котором слышно, как легендарный футболист критиковал Месси. В момент произнесения этих слов у Марадоны заплетался язык.

"Он Месси, когда играет за "Барселону". Месси - это Месси, когда носит эту футболку, но он другой в составе Аргентины. Он отличный игрок, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед игрой. Мы не должны больше боготворить Месси", - сказал Диего Марадона.

Этот комментарий появился на фоне решения Лионеля Месси отдохнуть от сборной в 2018 году после провального чемпионата мира в России.

Первый слова Марадоны попытался объяснить его адвокат Матиас Морла, который тогда пообещал, что Диего позвонит Лионелю, и объяснит, что он имел в виду. А еще юрист добавил, что у легендарного футболиста специфическая манера речи, поэтому его слова неправильно поняли и раздули.

Чуть позже сам Марадона заявил, что журналисты пытаются подставить его.

"Я знаю, кто такой Месси. Он лучший игрок в мире. Есть игроки, которые бегают по 20 раз в туалет, но я никогда не говорил, что это относится к Месси", – сказал он.

Победу на чемпионате мира 2022 года капитан аргентинцев Лионель Месси посвятил Диего Марадоне.

"Этот кубок принадлежит всем, кто не выиграл его на предыдущих чемпионатах мира. Он принадлежит Диего, который болел за нас с небес, и всем, кто поддерживал сборную, обращая внимание не столько на результат, сколько на желание, которое мы всегда проявляли, даже когда все шло не по плану", - написал Месси в Instagram.

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Метки:
Месси Лионель Марадона Диего

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