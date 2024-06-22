Байер захотел в АПЛ. Детали

Форвард немецкого "Хоффенхайма" Максимилиан Байер может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По данным источника, в подписании нападающего заинтересован лондонский "Челси". Сумма потенциального трансфера может составить 30 миллионов евро. Именно столько прописано в трудовом договоре Максимилиана.

В прошлом сезоне Байер принял участие в 33 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей. 21-летний форвард связан трудовым соглашением с "Хоффенхаймом" до середины 2027 года.

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Отметим, что Байер провел один матч за сборную Германии. Помимо "Хоффенхайма" он выступал за "Ганновер 96".