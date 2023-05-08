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"Бавария", "Реал" и МЮ поборются за талантливого француза

"Бавария", "Реал" и МЮ поборются за талантливого француза
©instagram.com/r_kolomuani

Мюнхенская "Бавария" готова предложить 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего "Айнтрахта" Рандаля Коло-Муани. Француза также планируют заполучить "Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По данным Bild, "Бавария" предложит 60 миллионов и различные бонусы, тогда как руководство "Айнтрахта" хочет выручить за нападающего 120 миллионов евро.

При этом "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность сделать предложение о Коло-Муани на 120 миллионов долларов. Англичане также заинтересованы в форварде "Наполи" Осимхене и нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

Кроме того, Коло-Муани попал в шорт-лист мадридского "Реала" вместе с нападающим "Ювентуса" Душаном Влаховичем.

За 24-летним футболистом также охотится "Пари Сен-Жермен", у которого есть один козырь - французский приятель Килиан Мбаппе, работает, по информации издания, уже работает над переходом Коло-Муани. С другой стороны, ПСЖ также заинтересован в Осимхене.

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Метки:
Футбол Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ

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