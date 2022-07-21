"Бавария" разгромила соперника 6:2 перед матчем с "Манчестер Сити"

Мюнхенская "Бавария" одержала крупную победу над "Ди-Си Юнайтед" в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе "Ауди Филд" и завершилась со счетом 6:2. В составе победителей Садио Мане и Маттейс де Лигт, забившие свои дебютные голы за "Баварию", а также Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Маттейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Томас Мюлер.

У "Ди-Си Юнайтед" голы на свой счет записали Скейдж Симонсен Лехлэнд и Теодор Ку-Дипьетро.

В следующем товарищеском матче "Бавария" сыграет английским "Манчестер Сити", он состоится 24 июля.

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