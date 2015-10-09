"Барселона", "Ювентус" и "Интер" включились в борьбу за топ-игрока

Португальский защитник Жоау Канселу покинет саудовский "Аль-Хиляль" в январское трансферное окно, передают Vesti.kz.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Интер" обратился к "Аль-Хилялю" с просьбой о предоставлении условий аренды и изучении возможной структуры сделки.
Отмечается, что "Барселона" и "Ювентус" также связались с саудовским клубом в течение последних 48 часов, чтобы узнать о ситуации с Канселу.
Примечательно, что Канселу уже играл за "Интер" (2017-2018), "Ювентус" (2018-2019) и "Барселону" (2023-2024). В нынешнем сезоне он провёл за "Аль-Хиляль" шесть матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.
