"Барселона", "Ювентус" и "Интер" включились в борьбу за топ-игрока

Португальский защитник Жоау Канселу покинет саудовский "Аль-Хиляль" в январское трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, "Интер" обратился к "Аль-Хилялю" с просьбой о предоставлении условий аренды и изучении возможной структуры сделки.

Отмечается, что "Барселона" и "Ювентус" также связались с саудовским клубом в течение последних 48 часов, чтобы узнать о ситуации с Канселу.

🚨🇵🇹 João Cancelo, set to leave Al Hilal in January window as reported this week.



Inter have approached Al Hilal to ask for loan deal conditions and explore potential structure of the deal ⚫️🔵



Barcelona and Juventus also had contact in last 48h to ask about Cancelo situation. pic.twitter.com/qhsBv73CKd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2025

Примечательно, что Канселу уже играл за "Интер" (2017-2018), "Ювентус" (2018-2019) и "Барселону" (2023-2024). В нынешнем сезоне он провёл за "Аль-Хиляль" шесть матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!