"Барселона"? Стала известно будущее Месси
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил предложение от клуба еще на один сезон, передает Vesti.kz.
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил предложение от клуба еще на один сезон, передает Vesti.kz.
Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца 2025 года. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, у сторон есть предрасположенность к продлению трудового соглашения до завершения чемпионата мира - 2026.
Отмечается, что вопрос еще не решен, но находится на пути к этому.
Месси сейчас 37 лет. За "Интер Майами" звездный форвард провел 39 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.
Напомним, что "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел уже на первой стадии плей-офф.
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