"Барселона"? Стала известно будущее Месси

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил предложение от клуба еще на один сезон, передает Vesti.kz.

Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца 2025 года. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, у сторон есть предрасположенность к продлению трудового соглашения до завершения чемпионата мира - 2026.

Отмечается, что вопрос еще не решен, но находится на пути к этому.

Месси сейчас 37 лет. За "Интер Майами" звездный форвард провел 39 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач.

Напомним, что "Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел уже на первой стадии плей-офф.