"Барселона" отменила матч с "Ювентусом". У игроков кишечный вирус

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал заявление о состоянии футболистов, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 23 июля, в Сан-Франциско (США) каталонцы должны были провести товарищеский матч с "Ювентусом", но он был отменен, так как сразу у десяти игроков выявили кишечный вирус.

"Сегодня утром мы проснулись с информацией, что у значительной части игроков в нашей команде были симптомы кишечного вирусного гастроэнтерита, вызывающий рвоту и плохое самочувствие. Это очень тяжелый удар, особенно для пострадавших игроков, я желаю им скорейшего выздоровления. Все болельщики "Барселоны" очень хотели быть сегодня в Сан-Франциско и посмотреть игру с "Ювентусом". К сожалению, это будет невозможно из-за форс-мажора. Посмотрим, как мы сможем это компенсировать", - цитирует Лапорту сайт "Барселоны".

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