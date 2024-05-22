"Барселона" определилась с заменой Хави. Он отказал "Реалу" и "Челси"

Каталонская "Барселона" ищет замену испанскому специалисту Хави Эрнандесу, который хотел уйти из команды после этого сезона, передает Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

В каталонском клубе еще не приняли окончательное решение, но уже работают над поиском замены. Представители "Барселоны" уже ведут переговоры с немецким специалистом Хансом-Дитером Фликом. Их встреча состоялась сегодня, 22 мая.

Немецкий специалист и его агент Пини Захави в Лондоне провели переговоры со спортивным директором "Барселоны" Деку и координатором по футболу Бояном Кркичем.

Отметим, что последним местом работы Флика была сборная Германии - откуда он был уволен. Также специалист работал в австрийском "Зальцбурге" и немецких "Баварии" с "Хоффенхаймом".

Сообщается, что интерес к нему проявляли английский "Челси" и мадридский "Реал", но немецкий тренер ответил отказом на их предложения.

В начале года Хави принял решение подать в отставку, но руководство команды попросило его остаться еще на один сезон.