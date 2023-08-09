"Барселона" одержала волевую победу над "Тоттенхэмом" в Кубке Гампера

"Барселона" оказалась сильнее "Тоттенхэма" в рамках Кубка Жоана Гампера. Встреча проходила на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" и завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.

После первого тайма "сине-гранатовые" уступали 1:2, а после перерыва подопечные Хави Эрнандеса забили три гола и вырвали победу. В составе каталонцев отличились Роберт Левандовски (3-я минута), Ферран Торрес (81-я), Ансу Фати (90-я) и Абде Эззалзули (90+3-я). У проигравших дубль оформил Оливер Скипп (24-я, 36-я).

В итоге, почетный трофей достался "Барселоне".

Кубок Жоана Гампера - товарищеский матч (или турнир), ежегодно организуемый "Барселоной". Считается одним из самых старых товарищеских турниров, которые проводятся ежегодно. Впервые был разыгран в 1966 году.

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