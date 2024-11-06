"Барселона" нашла своего Холланда

Каталонская "Барселона" решила усилится форвардом дортмундской "Боруссии" Каримом Адейеми, передает Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

По данным источника, "Барселона" планирует сделать предложение по Адейеми. Источник отмечает, что в рамках сделки по футболисту "сине-гранатовые" могут использовать Феррана Торреса. У этого нападающего нет будущего в каталонском клубе и его готовы обменять на Карима с доплатой.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 22-летнегоАдейеми в 35 миллионов евро, а 24-летнего Феррана Торреса – в 30 миллионов евро.

Отметим, что мировая популярность пришла к форварду Эрлингу Холанду именно в "Боруссии". Он выступал за команду с 2020 по 2022 годы, а затем его приметил "Манчестер Сити". Сейчас Холанд является самым дорогостоящим футболистом клуба.