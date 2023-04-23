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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 20:34 Комментарии "Барселона" интересуется двумя игроками "Челси" ©instagram.com/nglkante Полузащитник Н'Голо Канте и нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, выступающие за "Челси", могут перейти в "Барселону" в летнее трансферное окно, сообщает Mirror. В случае с Канте, чей контракт с лондонским клубом истекает также летом, проблемой может стать высокая заработная плата. В текущем сезоне 32-летний Канте сыграл за "Челси" во всех турнирах всего шесть матчей. А 33-летний Обамеянг в 19 играх забил три гола и отдал результативную передачу. Поделиться в соц. сетях:













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