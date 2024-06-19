"Барселона" за 14 лет не нашла ни одного таланта и приняла радикальное решение

Всемирно известный футбольный клуб "Барселона" решил закрыть свои академии в Индии, передают Vesti.kz. Центры работали 14 лет и были созданы с целью обучать местных детей.

Причины закрытия официально не объявлены. Но известно, что за это время испанцы не нашли в стране с более чем миллиардом жителей ни одного таланта. Академии в Дели, Мумбаи, Бангалоре и Пуне прекратят свою работу с 1 июля.

В своем сообщении клуб выразил благодарность всем семьям за долгое доверие проекту.

Напомним, что самыми известными воспитанниками каталонцев являются Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Лионель Месси. "Барселона" является ведущим клубом в Испании, завоевавшим общее количество 77 трофеев, включая 27 чемпионских титулов, 31 Кубок Испании, 14 Суперкубков Испании, два Кубка испанской Лиги и три Кубка Эвы Дуарте.