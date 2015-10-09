Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Мировой футбол
Вчера 21:18
 

Не "Аякс" и не "Фейеноорд": определился рекордно ранний чемпион Нидерландов

  Комментарии

Поделиться
ФК ПСВ. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Нидерландский ПСВ досрочно завоевал чемпионский титул в сезоне-2025/26, оформив победу в Эредивизи (чемпионат Нидерландов по футболу) за пять туров до финиша, передают Vesti.kz.

Поделиться

Осечка конкурента решила всё

Главный преследователь лидера — "Фейеноорд" — в 29-м туре не сумел обыграть "Волендам" (0:0), окончательно потеряв шансы догнать клуб из Эйндховена. Отрыв между командами достиг 17 очков, что гарантировало ПСВ чемпионство.

Историческое достижение

Титул был оформлен 5 апреля — это самое раннее чемпионство в истории Эредивизи. Предыдущий рекорд также принадлежал ПСВ: в 1978 году команда обеспечила себе золото 8 апреля.

Третий титул подряд

Для клуба из Эйндховена это уже третье чемпионство подряд и 27-е в истории. По этому показателю ПСВ занимает второе место, уступая лишь "Аяксу", в активе которого 36 титулов.


Реклама

Живи спортом!