Астанов и Кенесов заинтересовали "Бешикташ"

В турецком "Бешикташе" помимо полузащитника сборной Казахстана и ЦСКА Бахитера Зайнутдинова, пристально следят за хавбеком "Астаны" Эльханом Астановым и игроком "Актобе" Арманом Кенесовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Помимо Бахтиера Зайнутдинова, в поле зрения "Бешикташа" входят и другие имена. Черно-белые внимательно следят за 23-летним левым нападающим казахстанской "Астаны" Эльханом Астановым и 22-летним десятым номером "Актобе" Арманом Кенесовым. Хотя подчеркивается, что в ближайшие дни у двух казахстанских игроков могут быть горячие события, "Бешикташ" продолжает поиски в других странах", - пишет турецкое издание Haberturk.com.

Астанов с марта текущего года выступает за столичный клуб, куда он перешел из "Ордабасы". В составе "Астаны" Эльхан провел 19 мячей, в которых забил четыре гола и сделал один ассист.

Кенесов, также с начала 2022 года выступает за "Актобе". Казахстанский футболист в 2020 году играл в чемпионате России за "СКА-Хабаровск".

Напомним, что начиная со следующего сезона казахстанцы, как и игроки из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана не будут считаться легионерами в чемпионате Турции.

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