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Ассоциация испанских футболистов потребовала отставки оскандалившегося президента

Ассоциация испанских футболистов потребовала отставки оскандалившегося президента
©rfef.es

Ассоциация футболистов Испании (AFE) потребовала немедленной отставки главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса после скандального инцидента на чемпионате мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии, сообщают Vesti.kz

Во время церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку испанской команды Дженнифер Эрмосо, чем и вызвал недовольство у футбольной общественности. Испания выиграла мундиаль-2023, оказавшись сильнее в финале сборной Англии.

"В связи с позорным выступлением Луиса Рубиалеса на внеочередной ассамблее Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Ассоциация футболистов Испании хочет выразить следующее:

После такого выступления Рубиалес не должен больше ни минуты находиться во главе RFEF.

AFE надеется, что правительство Испании незамедлительно предпримет шаги для того, чтобы Рубиалес немедленно покинул свой пост.

Мы считаем постыдным, что он в очередной раз пытается оправдать свое жалкое поведение, перекладывая вину на нашу коллегу Дженнифер Эрмосо, которая стала единственной реальной жертвой подлого эпизода, совершенного Рубиалесом после финала женского чемпионата мира.

Именно Дженнифер оказалась в положении слабой стороны перед начальником, который, как это ни странно, хотел представить себя жертвой", - говорится в заявлении AFE.

Напомним, что Рубиалес принес свои извинения за этот инцидент, но в то же время отказался покидать свой пост, о чем сообщил на Ассамблее RFEF. По его словам, поцелуй был по согласию.

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Метки:
Футбол Испания Чемпионат мира по футболу

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