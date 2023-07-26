Аргентинскую футболистку раскритиковали за тату с Роналду. Она ответила про "ненависть" к Месси

Аргентинская футболистка Ямила Родригес подверглась критике за татуировку с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

В сети набрала популярность фотография с татуировками на ногах у девушки. На одной из них изображен нападающий "Аль-Насра". На той же ноге у футболистки есть татуировка с легендарным аргентинцем Диего Марадоной.

В результате Родригес раскритиковали в соцсетях и она выступила с заявлением по этому поводу.

"Пожалуйста, хватит. Мне не очень приятно. Когда я говорила, что я настроена против Месси? Перестаньте говорить то, чего я не говорила, потому что я переживаю по-настоящему трудный момент. Я переживаю не из-за вас, а из-за жестокости ваших слов. Разве у человека не может быть быть кумира или игрока, который ему нравится? Пожалуйста. Я никогда не говорила, что я настроена против Месси, и никогда не буду этого делать. Месси – наш великий капитан в сборной, но тот факт, что я говорю, что мое вдохновение и мой кумир – КР7, не означает, что я ненавижу Месси. Нам всем могут нравиться разные вещи, и это должно быть обоснованно. В чем проблема? Мы не обязаны любить только игроков нашей страны. Пожалуйста, поймите, что это футбол, и у каждого есть свои предпочтения, и выделять одно не значит хоронить другое. Хватит, это утомляет, причиняет боль", – написала Родригес в Instagram.

Фото: instagram.com/yamii_rodriguez11/

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