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Анри нашли топовую команду

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Анри нашли топовую команду ©ФК "Монако"

Легендарный французский футболист Тьерри Анри может вернуться к тренерской работе, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

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Легендарный французский футболист Тьерри Анри может вернуться к тренерской работе, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери.

47-летний Анри является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Бельгии. Этот пост продолжает занимать Доменико Тедеско, но ясно, что долго специалист не продержится.

По данным Тавольери, в королевской футбольной ассоциации Бельгии уже внимательно изучают кандидатуру Анри. Обсуждаются и имена Эрика тен Хага и Марка ван Боммеля, но Анри при смене рулевого национальной команды будет вариантом номер один.

Стоит сказать, что Тьерри Анри ранее работал в сборной Бельгии – в тренерском штабе Роберто Мартинеса. Француз имеет хорошие отношения с лидерами "красных дьяволов", в частности с Кевином де Брюйне и Ромелу Лукаку.

В прошлом он тренировал французский "Монако", канадский "Монреаль Импакт", а также олимпийскую сборную Франции.

Бельгия Футбол

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