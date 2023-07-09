Англия выиграла молодежное Евро-2023. Реакция Василия Уткина

Известный российский спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин прокомментировал победу сборной Англии по футболу на молодежном чемпионате Европы-2023, сообщают Vesti.kz.

В финальном матче, прошедшем в Батуми (Грузия), англичане обыграли Испанию - 1:0. Решающий гол в компенсированное к первому тайму время забил Кертис Джонс. Испанцы под занавес встречи не реализовали пенальти. Неудача постигла Абеля Руиса.

"Англия выиграла молодежный Евро, и это реальное достижение.

Но что наводит на размышления! В финале забили, потом сели, и в итоге отбились.

Победа есть победа! Но разве не так взрослая Англия совсем недавно, на Уэмбли, играла с Италией и ушла ни с чем? Можно много говорить о том, что Англия переворошила систему подготовки молодых, это приносит разнообразные результаты, но…

Никто из тех, кто любит Англию (кого я знаю), не любит творца того финала - тренера Саутгейта. И финал Евро с Италией не считает удачей, которой в конце что-то вот помешало. Там тоже повели, сели защищаться…

И упустили титул.

Так это часть традиции? Школы? Так надо?

Ну так соперник бил пенальти на последней добавленной минуте в финале молодежного Евро. Вратарь Траффорд герой, но что с тренером, со стратегией, все становится залогом случайности…

В спорт новые гегемоны входят двояко: с позиции силы или с позиции стиля. Если у Англии теперь такой стиль, ну, ладно. Силы в этом нет.

Точно могут лучше.

Кстати - Поттера в сборную!", - пишет Уткин в своем телеграм-канале.

Сборная Англии в третий раз стала победителем молодежного Евро (1982, 1984, 2023). Испания выигрывала турнир пять раз и в четвертый раз стала серебряным призером.

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