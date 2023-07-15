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Анчелотти рассказал о последствиях перехода Месси в США

Анчелотти рассказал о последствиях перехода Месси в США
©Fifa

Итальянский специалист Карло Анчелотти, работающий на посту главного тренера мадридского "Реала", высказался относительно трансфера аргентинца Лионеля Месси в "Интер Майами", передает корреспондент Vesti.kz.

"Футбол в США конкурирует со многими видами спорта. Переход Месси поможет увеличить аудиторию. На американских стадионах будет потрясающая атмосфера", - передает слова Анчелотти ESPN.

Напомним, что Лионель перебрался в "Интер Майами" из ПСЖ на правах свободного агента. В ближайшее время клуб из Флориды проведет презентацию звездного новичка. Срок трудового договора между сторонами будет рассчитан на два года.

Отметим, что за парижан форвард выступал с 2021 года. В 75 матчах за команду он забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. До этого Лионель защищал цвета "Барселоны", в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.

 

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Метки:
Месси Лионель США

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