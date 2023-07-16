Американский клуб опустился на последнее место перед дебютом Месси

Новый клуб Лионеля Месси "Интер Майами" опустился на последнее место в Восточной конференции МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче регулярного чемпионата МЛС, "Интер Майами" потерпел поражение со счетом 0:3 от "Сент-Луиса". Этот проигрыш продолжил серию неудач команды из Майами до 11 матчей без побед подряд.

Перед этим поражением "Интер Майами" занимал последнее место в Восточной конференции. Однако, после ничейного результата в матче между "Колорадо" и "Хьюстон" (0:0), "Интер Майами" стал главным неудачником во всей лиге.

В настоящее время команда готовится к выступлениям аргентинца Лионеля Месси. Ожидается, что Месси дебютирует за новую команду в матче против мексиканского клуба "Крус Асуль", который запланирован на 21 июля.

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